El incómodo momento que vivió Antonela Roccuzzo en Miami: Le preguntaron por su reloj y no la reconocieron

- Por Diego Alonzo
Antonela Roccuzzo vivió un incómodo momento esta semana al ser abordada en Miami por un influencer que le hizo preguntas sobre el valioso reloj marca Tiffany&Co que llevaba en la muñeca. En redes sociales se viralizó el momento, especialmente por la última pregunta de este hombre.
El entrevistador, de nombre Ziv Tamir y conocido como The Watch Guy, jamás se dio cuenta de que estaba entrevistando a nada más y nada menos que la esposa del astro del fútbol argentino Lionel Messi.
Tras acercarse a Antonela y preguntarle si llevaba un reloj de Tiffany&Co, el sujeto le pidió que mostrara el reloj a sus seguidores, a lo que la argentina accedió. Sin embargo, acto seguido, le preguntó a qué se dedicaba.
Pese a su evidente incomodidad, Antonela mostró toda su cortesía hacia el influencer y cerró la pequeña entrevista con una sonrisa, evitando responder.
La trasandina trabaja actualmente colaborando con varias marcas de moda, lo que la ha convertido en toda una empresaria.
