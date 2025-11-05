El incómodo momento que vivió Antonela Roccuzzo en Miami: Le preguntaron por su reloj y no la reconocieron

05 nov. 2025 - 15:08 hrs.

Antonela Roccuzzo vivió un incómodo momento esta semana al ser abordada en Miami por un influencer que le hizo preguntas sobre el valioso reloj marca Tiffany&Co que llevaba en la muñeca. En redes sociales se viralizó el momento, especialmente por la última pregunta de este hombre.

El incómodo momento de Antonela Roccuzzo

El entrevistador, de nombre Ziv Tamir y conocido como The Watch Guy, jamás se dio cuenta de que estaba entrevistando a nada más y nada menos que la esposa del astro del fútbol argentino Lionel Messi.

Tras acercarse a Antonela y preguntarle si llevaba un reloj de Tiffany&Co, el sujeto le pidió que mostrara el reloj a sus seguidores, a lo que la argentina accedió. Sin embargo, acto seguido, le preguntó a qué se dedicaba.

Pese a su evidente incomodidad, Antonela mostró toda su cortesía hacia el influencer y cerró la pequeña entrevista con una sonrisa, evitando responder.

La trasandina trabaja actualmente colaborando con varias marcas de moda, lo que la ha convertido en toda una empresaria.

