Muere icónica actriz Diane Ladd: Fue madre de Laura Dern y tres veces nominada a los Premios Oscar

04 nov. 2025 - 14:08 hrs.

La destacada actriz Diane Ladd murió a los 89 años, informaron esta semana medios internacionales. La figura, que además fue madre de Laura Dern, obtuvo tres nominaciones a los Premios Oscar, entre otros logros.

Dern fue quien confirmó el deceso de su madre el pasado lunes 3 de noviembre: "Mi increíble heroína y el profundo regalo de madre que fue, Diane Ladd, falleció conmigo a su lado esta mañana, en su casa de Ojai, California", señaló.

"Fue la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y espíritu empático que solo los sueños podrían haber creado... fuimos afortunados de tenerla. Ahora vuela con sus ángeles", agregó.

La carrera de Diane Ladd

Ladd nació el 29 de noviembre de 1935, por lo que en las próximas semanas su familia se preparaba para celebrar la llegada de sus 90 años.

La actriz formó parte de varias producciones de talla mundial, como por ejemplo, "Alice Doesn't Live Here Anymore" y "Wild at Heart" y "Rambling Rose".

Diane Ladd / AFP

Su talento la llevó a ser nominada en tres ocasiones a los Premios Oscar, aunque también encabezó en más de una oportunidad el listado de nominados a los Premios Emmy.

