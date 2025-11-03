Jennifer Aniston presenta a su nueva pareja, un reconocido escritor: Le dedicó romántico saludo de cumpleaños

03 nov. 2025 - 19:01 hrs.

El amor le vuelve a sonreír a Jennifer Aniston. A siete años del fin de su segundo matrimonio, la estrella de "Friends" sorprendió a sus seguidores al presentar a su nueva pareja en una tierna publicación en redes sociales.

"Feliz cumpleaños, mi amor. Amado", escribió la actriz junto a una fotografía en blanco y negro donde aparece abrazando al afortunado. El hombre en cuestión es Jim Curtis, escritor y coach de vida, con quien Jennifer ya había sido vista en julio pasado.

Jennifer Aniston presenta a su nueva pareja, un reconocido escritor

Curtis, hipnoterapeuta y autor de libros de autoayuda como "The Stimulati Experience" (2017) y "Shift" (2024), fue fotografiado junto a Aniston a bordo de un lujoso yate en las aguas de Mallorca, España. Más tarde, la pareja fue vista saliendo a cenar en Los Ángeles y Nueva York.

Jennifer Aniston y Jim Curtis en Mallorca

Incluso, Jim asistió a la premiere de la cuarta temporada de The Morning Show, serie en la que Jennifer tiene un rol protagónico, aunque prefirió no posar en la alfombra roja. Sin embargo, la confirmación oficial de la relación llegó recién este domingo, con el romántico saludo de cumpleaños que la actriz compartió en Instagram.

Según contó una fuente a la revista People en agosto, la pareja fue presentada por un amigo en común y comenzaron a acercarse poco a poco. "Jen había leído su libro y estaba familiarizada con su trabajo", señaló el informante.

Aunque Aniston ha estado varias veces en el centro de la atención por su vida sentimental —incluido su matrimonio con Brad Pitt entre 2000 y 2005, y romances como el que mantuvo con el cantante John Mayer—, su conexión con Curtis parece "diferente".

La misma fuente destacó que "Jim tiene una energía muy tranquila y segura. A Jen le encanta. Ella puede ser muy dura consigo misma… Él la apoya de una manera que se siente nueva".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Todo sobre Famosos