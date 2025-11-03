Cindy Crawford y su hija Kaia Gerber asisten juntas a un exclusivo evento con looks "coordinados"

03 nov. 2025 - 11:47 hrs.

Cindy Crawford y su hija Kaia Gerber volvieron a acaparar todas las miradas durante la Gala LACMA Art + Film 2025, realizada en Los Ángeles. La supermodelo estadounidense y su hija, una de las figuras más destacadas de la nueva generación de modelos, asistieron al evento con looks que rápidamente se convirtieron en tema de conversación en el mundo de la moda.

Kaia Gerber llegó con un vestido rojo cereza cubierto de lentejuelas, que recordaba al diseño Versace que su madre usó en los premios Oscar de 1991 junto a Richard Gere. La silueta ajustada y escote recto, fue uno de los más fotografiados de la noche.

Cindy Crawford, en tanto, optó por un vestido dorado de hombros descubiertos, adornado con delicados detalles colgantes, que generaba un contraste brillante con el atuendo que escogió su retoña.

Cindy y Kaia son las favoritas de las alfombras rojas

La dupla madre e hija no es nueva en este tipo de eventos. A lo largo de los años, Cindy y Kaia han compartido numerosas alfombras rojas, desfiles y sesiones fotográficas. En varias ocasiones han optado por atuendos en tonos similares o de estética complementaria, lo que ha reforzado su imagen como referentes de la moda.

Cindy y Kaia

En entrevistas previas, Cindy Crawford ha reconocido que su hija suele recurrir a su vestuario vintage. “Hace poco fuimos a un evento y Kaia encontró un viejo vestido de Alaïa que yo tenía en el clóset y se lo puso”, comentó la modelo a Vogue a comienzos de este año. “Nada me hace más feliz. Si ella quiere llevar algo que yo llevé hace treinta años, ¿qué mayor halago que ese?”.

Aunque no coincidieron con un mismo color o diseñador en esta gala, los estilos de ambas volvieron a complementarse de manera natural. Cindy apostó por un dorado clásico y Kaia por un rojo intenso, dos tonos que se contraponen, pero que llaman indudablemente la atención.

