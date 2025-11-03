El profundo mensaje de Fernando Solabarrieta tras la muerte de su padre: "Todos mis logros te los debo a ti"

03 nov. 2025 - 00:05 hrs.

Un complejo momento se encuentra atravesando el periodista deportivo Fernando Solabarrieta, luego de que el sábado 1 de noviembre perdiera la vida su padre, Ciro Solabarrieta.

El participante del reality de Mega "El Internado" abordó por primera vez el deceso de su progenitor mediante sus redes sociales, donde adjuntó una fotografía y escribió un emotivo mensaje para despedirlo.

¿Qué dijo Fernando Solabarrieta por la muerte de su padre?

A través de su cuenta de Instagram, Solabarrieta señaló que "elegí esta foto porque estamos sonriéndole a la vida. Así quiero recordarte papá, con la alegría de saber que tuviste una linda vida, que conociste a tus nietos y te sentiste orgulloso de cada paso de tus hijos".

"En el momento del adiós solo quiero decirte ¡gracias! gracias porque todos mis logros te los debo a ti, gracias por esa nobleza que marcaba tu vida y gracias por ese ejemplo de amor que se quedará para siempre en mi corazón", sumó.

Para finalizar su mensaje, el comunicador escribió "te amo con toda mi alma. Gracias eternas papi. ¡Descansa en paz!".

