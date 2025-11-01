"No le he sido infiel": Lamine Yamal confirmó quiebre amoroso con Nicki Nicole

01 nov. 2025 - 18:15 hrs.

La pareja compuesta por el futbolista Lamine Yamal y la cantante argentina Nicki Nicole estuvo bajo la lupa del mundo del espectáculo internacional, pues algunos criticaban la diferencia de edad que tenían, ya que el astro del Barcelona cumplió los 18 años recién en julio pasado (ella tiene 25 años).

Si bien ambos compartieron registros de su romance en redes sociales, la historia de amor terminó por acabarse. El jugador confirmó el quiebre con la artista, dejando en claro que "no ha sido por ninguna infidelidad".

Lamine Yamal confirma quiebre con Nicki Nicole

"No estamos juntos", le respondió Yamal al periodista español Javier de Hoyos al ser consultado por su relación con Nicki Nicole, según consignó el portal español Sport.es.

Al profundizar en el quiebre, el jugador del Barcelona explicó que "simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación".

Uno de los rumores del quiebre apuntaba a que Yamal protagonizó una infidelidad con una influencer italiana durante un viaje a Milán, a lo que el futbolista recalcó que "no le he sido infiel ni he estado con otra persona".

