"Me re asusté": El delicado problema de salud que preocupó a Rocío Marengo durante su embarazo

Rocío Marengo atraviesa uno de los momentos más felices de su vida: se convertirá pronto en madre. En ese contexto, la propia modelo se ha encargado de dar a conocer los avances en redes sociales y uno de ellos preocupó.

En una conversación con LUN, detalló que hace poco pasó por un delicado problema de salud que encendió las primeras alarmas, aunque más tarde todo se solucionó.

El delicado problema de salud de Rocío Marengo

La actriz argentina señaló que debió resguardarse producto de un hematoma intrauterino, lo que podría haber generado un riesgo mayor en su embarazo.

Marengo tuvo temor de que este diagnóstico se volviera más grave y pudiera provocar complicaciones en su embarazo o incluso un parto prematuro, pero todo eso quedó atrás y ahora se mantiene en reposo.

"Me re asusté, pero bueno, a partir de ahí otra vez reposo de tres días y ayer la ecografía salió que no estaba más el hematoma, así que bueno, re contenta", afirmó.

Rocío Marengo y su pareja con una ecografía / Instagram

¿Qué es un hematoma intrauterino?

Un hematoma intrauterino corresponde a la acumulación de coágulos de sangre entre la pared uterina y los tejidos que rodean al embrión. Estos pueden presentarse en el primer trimestre del embarazo y son detectables por medio de ecografías.

Entre los síntomas más comunes está el sangrado vaginal y la presión abdominal. Si bien normalmente se resuelven solos, en casos más graves se aconseja recibir atención médica y comenzar reposo.

