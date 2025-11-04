Muere a los 95 años actor de "El Príncipe del Rap": Familia informó que su deceso fue en septiembre

04 nov. 2025 - 11:48 hrs.

A menos de una semana de conocerse la muerte de Floyd Roger Myers Jr., se ha informado del fallecimiento de otro reconocido actor de "El príncipe del rap", serie de la década de los 90 protagonizada por el afamado Will Smith.

Durante el fin de semana, se dio a conocer el fallecimiento de Lee Weaver, actor estadounidense de larga trayectoria en televisión y cine, quien murió el pasado 22 de septiembre en Los Ángeles a los 95 años.

La noticia fue dada a conocer por su familia y ha conmocionado a los seguidores de la icónica serie, que en solo unos días se han enterado de la muerte de dos importantes intérpretes de la serie infantil.

La carrera de Lee Weaver

Weaver fue ampliamente recordado por su papel como Ed Downer, el entrañable empleado de mantenimiento de la familia Banks en la segunda temporada de "El príncipe del rap" Aunque su participación fue breve, su personaje se convirtió en uno de los secundarios más queridos, gracias a la naturalidad y calidez con que el actor dio vida al rol.

Lee Weaver en "El príncipe del rap"

Su talento, sin embargo, trascendió la comedia televisiva. Weaver también dejó una marca en el cine, participando en producciones tan destacadas como "O Brother!" (2000), de los hermanos Coen, donde interpretó al ferroviario ciego que guía a los protagonistas en una escena icónica, y en "Donnie Darko" (2001), cinta de culto en la que consolidó su presencia dentro del cine independiente.

Con una carrera que comenzó en los años cincuenta, Lee Weaver acumuló más de cien apariciones en producciones televisivas, participando en títulos tan diversos como "El show de Bill Cosby", "Canción triste de "Hill Street", "Starsky y Hutch", "MacGyver", "C.S.I.", "Me llamo Earl" y "Community".

Si bien casi siempre tuvo papeles secundarios, logró dotar a cada personaje de humanidad y autenticidad, cualidades que lo transformaron en un actor muy respetado dentro de la industria.

Todo sobre Famosos