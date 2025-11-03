"Nadie necesita ver eso": Keira Knightley revela por qué nunca ha visto película de la saga "Piratas del Caribe"

03 nov. 2025 - 17:07 hrs.

Son varias las películas que le han valido la fama mundial a la actriz británica Keira Knightley. Entre ellas, las más populares son sin duda la saga de "Los Piratas del Caribe", donde interpreta a Elizabeth Swann.

La aclamada actriz -también famosa por "Orgullo y Prejuicio"- participó este lunes en el programa "The Scott Mills Breakfast Show" de BBC Radio 2, donde reveló que no suele ver mucho las cintas en los que ha actuado.

¿Qué dijo Keira Knightley?

Knightley partió mencionando que solo he visto la comedia de romance "Love Actually" una vez: "La vi en el estreno y nunca la he vuelto a ver. Creo que tenía 18 años. Así que hace más de 20 años vi 'Love Actually'".

Ante esta declaración, Scott Mills, el entrevistador, le consultó: "¿Has visto alguna vez 'Piratas del Caribe'?", a lo que la actriz respondió que "nunca he visto la tercera. Vi la segunda en el estreno, pero nunca he visto la tercera".

Como argumento, indicó que "siento que hay demasiada imagen pública. Hay demasiada imagen pública... primer plano, cara enorme. Es que nadie necesita ver eso".

¿Una secuela de "Los Piratas del Caribe"?

Las preguntas de Mills nacieron una vez que Orlando Bloom, que también protagonizó la saga, no se cerrara a una posible secuela de la saga. Ante esto, su excompañera afirmó no recordar mucho sobre su personaje.

