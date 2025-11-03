Kim Kardashian protagonizó incómodo momento al ser comparada con Wanda Nara: Aprovechó de dar un consejo a la argentina

03 nov. 2025 - 20:12 hrs.

Wanda Nara y Kim Kardashian comparten más que la fama y el éxito en los negocios: ambas han debido enfrentar divorcios complejos y mediáticos. La socialité estadounidense lo hizo con el rapero Kanye West, mientras que la empresaria argentina atraviesa un proceso similar con el futbolista Mauro Icardi.

Ese punto en común cobró relevancia tras una reciente entrevista en la que la periodista Barbie Simmons le mostró a Kim un video en el que Wanda le pide un consejo en medio de la batalla legal que mantiene con su expareja.

Kim Kardashian protagonizó incómodo momento al ser comparada con Wanda Nara

"En Argentina tenemos nuestra propia Kim Kardashian. Su nombre es Wanda Nara. Ella es una bomba, emprendedora y es la presentadora de MasterChef Celebrity", introdujo Simmons, mientras le mostraba imágenes de la modelo junto a su colección de carteras de lujo.

Kim, tras comentar que con Wanda tenían un guardarropa similar, observó un video que la propia argentina le había grabado, en el que le hizo una petición muy especial: "Como abogada que sos, te quería pedir un consejo para una mujer como yo, que se está divorciando y es un poco público… Vos me entenderás".

Cabe recordar que en mayo pasado, la protagonista de "Keeping Up With The Kardashians" se graduó como abogada, tras completar un programa alternativo que no requiere cursar estudios en una facultad tradicional, proceso que le tomó seis años.

Sin embargo, lejos de entregar una recomendación legal, Kim sorprendió con una poderosa reflexión que rápidamente se viralizó. "Espero que solo encuentres felicidad. Está ahí, solo sé una buena persona. Mantén la cabeza baja. No intentes hacer nada por venganza. No es la forma de vivir la vida. Solo sé justa", expresó con seriedad.

El momento generó reacciones divididas en redes sociales: mientras algunos aplaudieron la interacción entre ambas mujeres y destacaron el mensaje de Kim, otros lo calificaron como "incómodo" y cuestionaron a la periodista por plantear ese tipo de pregunta a la empresaria.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Barbie Simons (@barbiesimonsok)

Todo sobre Famosos