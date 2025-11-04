"Un terrorista emocional": Los dardos que Rosalía le habría dedicado a Rauw Alejandro y que renuevan teoría de infidelidad

04 nov. 2025 - 18:28 hrs.

Para este viernes 7 de noviembre está agendado el lanzamiento del nuevo disco de Rosalía, "LUX", en el que canta en 13 idiomas y cuyo primer single, "Berghain", ya fue estrenado la semana pasada. En la promoción de este esperado lanzamiento, se han dado a conocer adelantos de algunas de sus canciones.

Una de las que más ha dado que hablar es "La Perla", pues los pocos versos que se conocen hasta ahora han sido interpretados por sus fanáticos como mensajes dedicados a su ex Rauw Alejandro, con quien estuvo comprometida hasta su quiebre en 2023.

Los dardos de Rosalía a Rauw Alejandro en "La Perla"

En una parte de la mencionada canción se escucha que Rosalía canta: "La decepción local / rompecorazones nacional / un terrorista emocional / el mayor desastre mundial". Luego continúa: "Es una perla / nadie se fía / es una perla / una de mucho cuidao".

Entre las interpretaciones, muchos han recordado que la palabra "perla" fue utilizada en "Promesa", una canción de Rosalía y Rauw Alejandro en la que hablan de su compromiso: "Una promesa / nunca es pa' mirar atrás / si preguntaras / yo te lo volvería a jurar / como una perla / que volvió al fondo del mar / si te perdiera / sé que te volvería a encontrar".

El adelanto de "La Perla" fue dado a conocer en una entrevista con "Popcast", podcast sobre música de The New York Times. Allí, Rosalía afirmó que "siempre hay un villano, la fe en la masculinidad está perdida", lo que recordó a un extracto de una entrevista que dio junto a Rauw Alejandro cuando aún estaban en pareja: ''Yo tenía la fe perdida en la masculinidad, y fue conocerte y me cambió un poco la situación'', dijo en esa ocasión.

Además, La Perla es un histórico barrio de San Juan, en Puerto Rico, de donde Rauw Alejandro es oriundo.

Rosalía y Rauw Alejandro / Archivo AFP

La separación de Rauw y Rosalía

Rauw y Rosalía se conocieron en 2019 en el lounge de un hotel en Las Vegas durante los Latin Grammy. Al poco tiempo habrían empezado a salir y en 2020 la relación ya era oficial en redes sociales.

En 2023, lanzaron en conjunto su EP "RR", que incluía tres canciones: "Beso”, “Vampiros” y “Promesa”. Fue en el video de "Beso" donde revelaron que se habían comprometido para casarse, sin embargo, ese mismo año terminaron su relación y anularon el compromiso.

Pronto comenzaron a circular rumores de una infidelidad por parte del puertorriqueño, sin embargo, ella parecía desmentirlo con una historia publicada en Instagram: “Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”.

Ahora, sin embargo, sus fans piensan que lo que sospecharon desde un comienzo podría ser verdad y quedaría expuesto en este nuevo álbum.

Todo sobre Famosos