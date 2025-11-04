Quién es Jonathan Bailey, el hombre más sexy del mundo en 2025 según la revista People

04 nov. 2025 - 19:49 hrs.

La revista People nombró a Jonathan Bailey como el hombre más sexy del mundo en 2025. El anuncio se realizó durante la noche del lunes y fue celebrado con una producción fotográfica en la playa junto a su perro.

La noticia fue revelada durante su participación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde Bailey reaccionó con humor y gratitud ante el reconocimiento internacional. La publicación lo describió como “una de las estrellas más irresistibles de Hollywood”, resaltando su combinación de “encanto, ingenio y una apariencia casi injustamente atractiva”.

¿Quién es Jonathan Bailey?

Jonathan Stuart Bailey es un destacado actor británico nacido el 25 de abril de 1988 en Wallingford, Oxfordshire, Reino Unido. A sus 37 años, se ha consolidado como una de las figuras más prominentes del entretenimiento mundial.

Su carrera teatral comenzó a los siete años, cuando fue contratado por la Royal Shakespeare Company (RSC) para interpretar papeles alternos en A Christmas Carol en 1995. Desde entonces, ha mantenido una presencia constante en producciones teatrales de prestigio, participando en clásicos de Shakespeare como King John (2001) y Otelo (2013) en el Royal National Theatre.

Su salto a la fama internacional llegó en 2020, cuando comenzó a interpretar a Anthony Bridgerton en la serie de Netflix "Bridgerton". Su desempeño fue tan aclamado que en la segunda temporada se convirtió en el protagonista principal de la serie, consolidando su estatus como una de las estrellas más relevantes del entretenimiento contemporáneo.

En "Wicked" interpreta a Fiyero Tigelaar, un príncipe Winkie que conoce a Elphaba (Cynthia Erivo) y Glinda (Ariana Grande). Entre otros de sus trabajos recientes, destaca su rol protagónico en "Jurassic World: Rebirth".

La reacción de Jonathan Bailey ante el reconocimiento

El actor de 37 años expresó su gratitud y sorpresa ante la noticia: “Es un gran honor. Obviamente, me siento increíblemente halagado. Y es totalmente absurdo”, declaró a la revista y añadió con entusiasmo: “Era un secreto, así que estoy muy emocionado de que mis amigos y familiares se enteren”.

La revista resaltó el carisma del actor como un factor determinante para otorgarle el título. “Con su carisma arrollador, el actor se roba el show y los corazones de la gente, y consolida su posición como una de las estrellas más magnéticas de Hollywood”, sostiene People.

Bailey confesó que su seguridad se desarrolló con el tiempo. Durante su juventud, no se consideraba “sexy”, pero ha evolucionado significativamente a lo largo de su carrera profesional y personal.

Respecto a su vida actual, Bailey mencionó a la revista que “me siento increíblemente afortunado. La vida es un viaje para todos, sin importar quiénes sean ni de dónde vengan. Se trata simplemente de asegurarse de que, mientras estás en ese viaje, estés atento a los demás y te asegures de que todos estén bien. Y, si lo necesitan, ¡dales un abrazo virtual!”.

Todo sobre Famosos