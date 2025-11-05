Muere exparticipante de "Gran Hermano" tras caer de la azotea de un hotel

05 nov. 2025 - 15:41 hrs.

La televisión británica se encuentra de luto en estos momentos. Matthew Duncan, conocido por su paso por el reality "Gran Hermano" y por haber sido compañero universitario del príncipe William y Kate Middleton, murió tras caer desde la azotea de un céntrico hotel en Londres.

El trágico suceso ocurrió el pasado 30 de octubre, cuando el hombre, de alrededor de cuarenta años, cayó desde el séptimo piso del edificio que alberga un exclusivo hotel de cinco estrellas, según informó el Daily Mail.

De acuerdo con la Policía, los agentes acudieron al lugar tras recibir un aviso cerca de las 23 horas. Al llegar, encontraron el cuerpo de Duncan en la calle. Los servicios de emergencia intentaron reanimarlo, pero solo pudieron confirmar su fallecimiento. Las autoridades calificaron la muerte como “inesperada pero no sospechosa”, descartando la participación de terceros.

Antes de hacerse conocido por su faceta televisiva, Matthew Duncan compartió aulas en la Universidad de Saint Andrews, en Escocia, con el príncipe William y Kate Middleton. Fue allí donde presenció los primeros años de la relación entre los ahora príncipes de Gales.

En una entrevista concedida en 2010, Duncan recordó ese periodo y reveló cómo el romance entre ambos comenzó de forma discreta dentro del campus. “Sabíamos que se llevaban bien, algo pasaba, pero los dejaron tranquilos para que siguieran con lo suyo”, comentó entonces.

Tras graduarse, Duncan ganó popularidad en 2010 como participante del "Gran Hermano" británico, donde se destacó por su carácter extrovertido y su estilo provocador. Su paso por el programa le abrió las puertas a otros espacios televisivos, entre ellos "More than a Mistress", donde trabajó como presentador. A lo largo de su carrera en los medios, fue invitado frecuente en distintos programas de entretenimiento, convirtiéndose en una figura reconocible en la pantalla británica.

Sin embargo, sus intereses no se limitaban al espectáculo. Cercanos al presentador aseguran que mantenía una fuerte pasión por la política y la música, dos ámbitos que lo acompañaron incluso después de alejarse del foco mediático. En los últimos años, Duncan había optado por mantener un perfil más bajo, alejado de la televisión y del entorno de la realeza.

