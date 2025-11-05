Encuentran muerta a influencer conocida como la "Barbie Humana" en Brasil: Un abogado fue el último que la vio con vida

05 nov. 2025 - 16:13 hrs.

Bárbara Jankavski Marquez, conocida en redes sociales como la "Barbie Humana", fue encontrada muerta a sus 31 años el pasado domingo en una residencia ubicada en Sao Paulo, Brasil.

Según medios internacionales, las primeras diligencias apuntan a una muerte sospechosa luego de que un abogado, Renato Campos, llamara a la Policía Militar tras haberse reunido con ella.

Las contradicciones

La situación ha generado un enorme misterio, ya que se confirmaron una serie de contradicciones en el relato del letrado, quien contrató sus "servicios sexuales" antes de su deceso.

El sospechoso afirmó que estuvieron juntos en la noche y que consumieron "sustancias ilícitas". Mencionó que luego Bárbara se quedó dormida y que no se movió más, por lo que intentó reanimarla, sin éxito.

Una lesión en el ojo y marcas en la espalda

Sin embargo, cuando se examinó el cuerpo de la influencer, los investigadores notaron que presentaba una lesión en el ojo izquierdo y marcas en la espalda, lo que les llamó profundamente la atención.

Barbie Humana / Redes sociales

Ahora la familia de Bárbara está atenta a los resultados de la autopsia, puesto que se busca confirmar si hubo intervención de terceros o acaso tuvo una presunta caída, que explicaría las lesiones.

Todo sobre Famosos