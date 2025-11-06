La sanción que tendrá que cumplir el director de Miss Universo Tailandia: Trató de "tonta" a la representante de México

06 nov. 2025 - 12:06 hrs.

Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, protagonizó un polémico momento luego de tratar de "tonta" a Fátima Bosch, la representante de México, desatando una ola de críticas.

Ante esta situación, la autoridad del certamen debió disculparse públicamente e incluso estalló en llanto por su actuar. Pese a su arrepentimiento, tendrá que cumplir una sanción que ya fue revelada.

El denigrante mensaje hacia Bosch se produjo una vez que el directivo la acusara de no promocionar el concurso en sus redes sociales, a diferencia de la mayoría de las participantes.

La sanción para el director de Miss Universo Tailandia

Según la prensa internacional, Raúl Rocha, director general de Miss Universo, demostró su descontento con el actuar de Itsaragrisil, lo que lo llevó a manifestar: "No permitiré que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados".

Director de Miss Universo Tailandia llorando mientras se disculpaba / Redes sociales

Rocha destacó que la participación de Itsaragrisil pasará a ser muy "limitada o nula" y que pronto se emitirá un comunicado en el que se detallarán "todas las acciones corporativas y legales que llevaremos a cabo como consecuencia de los actos cometidos" por el directivo.

De esta forma, la organización del evento en Tailandia ahora contará con otros ejecutivos y expertos que pasarán a controlar la edición de 2026 del concurso, en el que nos representa Inna Moll.

