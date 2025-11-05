"Nunca avaló este romance": Revelan la supuesta razón del quiebre entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

05 nov. 2025 - 19:25 hrs.

Lamine Yamal y Nicki Nicole fueron una de las parejas más icónicas de 2025, pero después de varias semanas juntos en España, la argentina y el español optaron por tomar caminos separados.

Hasta ahora, se desconocía la razón por la que ambos no continuaron su vínculo, aunque en un momento se especuló que el futbolista del Barcelona le había sido infiel, algo que él mismo luego descartó.

La supuesta razón del quiebre entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

Esta semana, los rumores se tomaron las principales planas de los diarios del mundo y medios internacionales escribieron sobre la mala relación que los cercanos al deportista tenían con la cantante argentina.

Esto fue revelado por Juan Etchegoyen, locutor de Radio Mitre, quien dijo que "la ruptura lleva dos semanas y la realidad es que lo que me cuentan a mí es que él tomó la decisión de dejarla porque se dio cuenta que no era un vínculo sano porque le traía problemas".

Nicki Nicole y Lamine Yamal cuando eran pareja / Redes sociales

Siguiendo esta línea, el comunicador entregó una primicia: "La familia de Lamine nunca avaló este romance del jugador del Barcelona y no caía bien el vínculo que tenían, sobre todo al papá y a la abuela del jugador, que le decían a Lamine que no querían conocerla".

A ello "se suma algo clave: Lamine tiene 18 años y le encanta la fiesta y eso no era compatible con tener una pareja. Lamine prefirió la estabilidad familiar y la joda y le cortó a Nicki Nicole, que tampoco estaba tan enganchada".

Además, el locutor insistió en una teoría que había planteado anteriormente: "Esta relación no fue sincera porque Nicki estaba en una con Trueno cuando empezó todo con el futbolista. Yo esto lo dije en su momento y lo sostengo”.

