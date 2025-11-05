"Eres tonta": Director de Miss Universo trató mal a representante de México y rompió en llanto al disculparse

05 nov. 2025 - 21:32 hrs.

Un impactante episodio ocurrió el martes pasado entre el director de Miss Universo, Nawat Itsaragrisil, y la candidata de México, Fátima Bosch, a quien la autoridad del certamen trató de "tonta" en Tailandia, donde se celebra la competencia.

El hecho ocurrió en una de las tantas actividades que las modelos realizan previo al plato principal. Fue allí cuando Itsaragrisil cuestionó que algunas participantes no cumplían con promocionar en sus redes sociales a Tailandia como se les había sugerido anteriormente, apuntando directamente a Bosch.

El momento en que Itsaragrisil trató mal a la Miss México

"Escuché que no aceptas publicar todo sobre Tailandia, sobre todas nuestras actividades. ¿Es verdad?", fue la frase con la que el directivo cuestionó a la modelo mexicana.

En ese instante, ella no entendió bien lo que le había dicho, por lo que el director del certamen de belleza volvió a arremeter, mencionando que a ella no le gustaba publicar contenido de sus actividades en Tailandia.

Entonces, Bosch le respondió: "Creo que hay un malentendido, no sé de qué me hablas", así que Itsaragrisil replicó con la siguiente frase: "Mi pregunta es, ¿puede seguir nuestro pasos o no? ¿Puedes publicar o no? ¿Puedes trabajar para promover Tailandia o no? ¿Sí o no?".

La gota que rebalsó el vaso fue cuando la autoridad del Miss Universo se enteró de que George Figueroa, director de Miss Universo en México, había sido expulsado de Tailandia, dejando, presuntamente, la orden de que Bosch no promoviera el país, algo que es solo una especulación: "Si sigues las instrucciones de tu director nacional, eres tonta", remató.

El llanto del director del Miss Universo

Tras tratarla de "tonta", Itsaragrisil fue reprendido, lo que lo llevó a pedir disculpas públicas a la representante de México: "Si alguien no se sintió bien, si alguien se sintió incómodo, si alguien se sintió afectado, me disculpo con todos. Pero hablé y me disculpé con el resto de las chicas en la sala", expresó.

Lo que más llamó la atención de sus disculpas fue que en medio de su discurso sacó un pañuelo para secarse las lágrimas.

