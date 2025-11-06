Baterista de Maná sufre estrepitosa caída en medio de concierto: El momento fue captado en video
La banda mexicana Maná protagonizó un inesperado momento que rápidamente se volvió viral. Durante uno de sus conciertos en Estados Unidos, el baterista Alejandro González sufrió una aparatosa caída en plena presentación, dejando a los fanáticos entre el susto y la sorpresa.
El incidente ocurrió cuando González, apodado “El Animal”, intentó realizar uno de sus saltos característicos sobre el banco de su batería.
Sin embargo, el movimiento no salió como esperaba: perdió el equilibrio y terminó cayendo por un costado, golpeando parte del set de percusión y arrastrando consigo algunos platillos. El accidente fue captado por varios asistentes que rápidamente compartieron los registros en redes sociales.Ir a la siguiente nota
Apenas segundos después de caer, se reincorporó con una sonrisa y continuó tocando como si nada hubiera pasado, lo que desató una ovación generalizada del público, ya que el show prosiguió pese a ese contratiempo.
Ninguno de sus compañeros de Maná notó el percance en el momento. Solo después, una vez finalizado el show, los músicos se enteraron de lo ocurrido gracias a los videos y publicaciones de los asistentes.
Aunque el accidente generó preocupación entre los fanáticos, fuentes cercanas a la banda confirmaron que Alex González no sufrió lesiones graves y se encuentra en buen estado, listo para continuar con las próximas fechas del tour.
