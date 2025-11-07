Japi Jane llegará a los supermercados con un lubricante creado por ella: "Este lo hice con amor y experiencia"

07 nov. 2025 - 17:00 hrs.

Jane Morgan, la mente detrás de la reconocida marca Japi Jane, celebra un nuevo hito en su negocio: sus productos llegarán por primera vez a las góndolas de una importante cadena de supermercados, consolidando así su apuesta por hacer que el bienestar sexual sea más accesible.

La empresaria fue una de las ganadoras de la segunda edición del Growth Summit Chile, programa impulsado por Walmart que busca integrar a emprendedores locales a su red de abastecimiento, tanto en el país como en los 19 mercados donde la compañía opera.

Japi Jane llegará a los supermercados con un lubricante creado por ella

Para participar, Morgan debió presentar su propuesta ante el equipo de compras de la empresa. Según contó a Las Últimas Noticias, su producto elegido fue un lubricante de 60 ml, formulado por ella misma y con un 'packaging' especialmente pensado para el retail.

La estadounidense, que lanzó en Chile su marca de productos y juguetes sexuales casi dos décadas atrás, comentó que el artículo tendrá un valor de $9.990. "Probé más de 50 lubricantes en mi vida. Este lo hice con amor y experiencia, para que sea accesible y de buena calidad", afirmó.

Jane Morgan/Instagram

Consultada sobre si el público chileno está preparado para ver este tipo de productos en un supermercado, Jane respondió con la seguridad de quien ha abierto camino en un terreno antes tabú: "Partí hace 19 años derribando mitos sobre juguetes sexuales para mujeres, cuando ese mercado ni siquiera existía en el país. Y claro que puede ser una gran vitrina".

En este sentido, remarcó que la clave está en la presentación de los productos. "Tengo un producto que es una bala vibradora, muy discreta, que puede usarse sola o en pareja. Hoy los juguetes no son fálicos ni agresivos: sin productos de bienestar", explicó.

Bajo esa premisa, la exparticipante de "El Internado" señaló que "se puede presentar con naturalidad. En Estados Unidos, por ejemplo, se vende como masajeador personal. Hay formas de hacerlo bien, sin escandalizar a nadie".

