Casada con un exgoleador chileno y dedicada a los negocios inmobiliarios: Así luce la modelo Gisela Molinero

Gisela Molinero vivió una época dorada en la televisión chilena, participando en varios programas emblemáticos como el recordado "Morandé con Compañía" de Mega y "Teatro en Chilevisión". Sin embargo, hace algunos años regresó a su país natal, Argentina.

Durante el tiempo que permaneció en nuestro país, Molinero no solo tuvo éxito con su carrera como modelo, sino que también encontró el amor con el entonces futbolista nacional Patricio Galaz (mayor goleador del mundo en Primera División en 20024). Durante algunos años, la pareja vivió en Calama, en la región de Antofagasta.

Su nueva vida lejos de la televisión

Junto al exdeportista, con quien contrajo matrimonio en 2012, se instalaron en Buenos Aires, donde la exvedette ha mantenido un bajo perfil, alejada de la pantalla chica y dedicada a los negocios inmobiliarios.

La modelo ha demostrado que le gusta ponerse desafíos y un claro ejemplo de aquello es el diplomado en "Liderazgo y Coaching" que obtuvo a mediados del año pasado en una casa de estudios trasandina.

En una entrevista en 2021, la mujer recordó su experiencia trabajando como modelo: "Fue una etapa bonita, pero ya no la quiero más, ahora quiero estar con mi pijamita de polar, con mi pato y viendo Netflix. Además, ya se manejan muchas cosas por Zoom y me encanta".

A sus 44 años, Gisella cuenta con más de 33 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde suele mostrar sus viajes por el mundo y su vida junto a sus queridas mascotas, Mochito y Monona, quienes fueron su terapia emocional cuando sufrió la pérdida de un embarazo.

Así luce hoy en día Gisela Molinero

