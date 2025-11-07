Formó familia en Chile junto a reconocido exfutbolista: Así luce Cherry de Paula, la recordada bailarina de Porto Seguro

07 nov. 2025 - 08:10 hrs.

El popular programa "Mekano" impuso en Chile, durante la década del 2000, el ritmo del "axé", pegajosa música que proviene directamente de Brasil, y cuyas coreografías eran fáciles de aprender, siendo estas replicadas, sobre todo, por niños y adolescentes.

Dentro de los grupos que llegaron a nuestro país representando este estilo musical estaba "Porto Seguro", integrado originalmente por los brasileños Fabricio Vasconcelos, Vivi Rodrigues, "Indio", Fran Brandao y Cherry de Paula.

Cherry de Paula

Esta última formó parte de la agrupación entre 2002 y 2003, aunque se mantuvo en el elenco estable de "Mekano" hasta 2005. Tras alejarse de la televisión, se dedicó a realizar eventos y a recorrer el mundo junto a su esposo, el exfutbolista Adán Vergara, con quien inició una relación en 2004 y con quien tuvo dos hijos.

La vida de Cherry tras "Mekano"

Mientras su marido era futbolista, Cherry y los hijos de ambos vivieron en México, Brasil, Suiza, China y Venezuela, regresando a Chile en 2013. Por varios años toda la familia vivió en Calama, la árida comuna de la región de Atacama, para luego trasladarse a la Región Metropolitana.

Desde su regreso a Chile, se profesionalizó como instructora de zumba, trabajo que se vio intensificado con la pandemia. En 2020 explicó a LUN que sus lecciones las hacía a través de Zoom, con gente de todo el país que se conectaba y seguía sus pasos para mejorar su estado físico.

En paralelo, ha participado en los reencuentros esporádicos de Porto Seguro, realizando presentaciones y eventos junto a sus excompañeros del team como Thiago Cunha y Paloma Fiuza.

Además, ha destacado como influencer, enfocándose en contenido sobre vida saludable y deporte, especialmente en torno al pádel, disciplina en la que se desempeña como embajadora de diversos recintos que ofrecen sus inmediaciones para jugar y competir.

Adán Vergara y Cherry de Paula

Desafortunadamente, en 2025, Cherry volvió a acaparar titulares tras ser víctima de un asalto mientras se desplazaba junto a su marido en su vehículo por la comuna de Maipú. Si bien los delincuentes no lograron llevarse el automóvil, sí les sustrajeron sus teléfonos celulares.

Así luce hoy Cherry de Paula

