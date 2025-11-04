Participó en Extra Jóvenes, La Granja VIP, teleseries y hoy está alejado de la TV: Así luce actualmente Hernán Hevia

04 nov. 2025 - 08:10 hrs.

El programa "Extra jóvenes" marcó un antes y un después para Hernán Hevia, cuya vida profesional tomó un rumbo inesperado que lo llevó desde ese lugar, donde conducía un pequeño espacio, a ser actor e incluso chico reality.

Hevia comenzó animando un segmento de "Extra jóvenes" en el que enviaba saludos a los liceos. Con el tiempo, su estilo relajado y su deslenguada forma de hablar le abrieron las puertas a nuevos proyectos dentro de la pantalla chica.

Su papel más recordado de esa época fue el de “Guille”, un personaje que respondía cartas de los jóvenes en tono directo y humorístico. Aquella exposición marcó el punto de partida de su carrera televisiva.

Hernán Hevia en "Extra jóvenes"

Su trayectoria en teleseries

Luego dio el salto a las teleseries, incorporándose al área dramática de Canal 13, donde interpretó papeles secundarios en producciones como “Amor a domicilio”, “El amor está de moda”, “Marparaíso” y “Cerro Alegre”.

Uno de sus papeles más recordados es el que hizo en “Adrenalina”. Allí, Hevia encarnaba a “Mario”, el hermano de “Alexis Opazo”, interpretada por Alejandra Herrera. Su personaje, tímido y algo torpe, vive enamorado de “Sandra”, rol de Aranzazú Yankovic.

Pero su carrera en televisión no se limitó a la actuación. Tiempo después, Hevia fue convocado para animar “Sin Mochila”, un programa juvenil que condujo junto a Ingrid Cruz y Karla Constant. Sin embargo, el espacio fue cancelado tras solo dos semanas al aire por su baja audiencia, lo que marcó un quiebre en su trayectoria televisiva.

Hernán Hevia

Sin embargo, este revés no lo detuvo: continuó participando en otros proyectos como locutor en “Radio Carolina”, panelista del programa “Acoso textual” y concursante del reality show “La Granja VIP”, donde volvió a ganar notoriedad.

Tras esa etapa, Hernán Hevia decidió tomar un nuevo rumbo profesional saliendo definitivamente de la televisión. Se interesó por la programación neurolingüística y viajó a obtener un certificado de coaching en la International Coaching Community, con sede en Londres.

Desde entonces, ha desarrollado una carrera como coach ejecutivo, trabajando con equipos y empresas tanto en Chile como en Argentina, México y Brasil. En su cuenta oficial de Instagram, Hernán asegura que ha cambiado la vida de más de 30 mil personas en sus más de 14 años de experiencia en este rubro.

Así luce hoy Hernán Hevia

Hernán Hevia

Hernán Hevia

Hernán Hevia

Hernán Hevia

