"No tiene vuelta": Tomás Leiva impacta al revelar que fue diagnosticado con la misma enfermedad que su madre

Tomás Leiva, conocido por protagonizar el podcast "Tomás va a morir" junto al humorista Edo Caroe y Alejandro Barros, alias "Buffy", sorprendió a sus seguidores al dar a conocer una impactante noticia.

El comediante aprovechó su participación en el espacio "Neverland Live Show" para comunicar a sus compañeros y a la audiencia que fue diagnosticado con la misma enfermedad que su madre.

No es la primera vez que algo así ocurre, puesto que hace unas semanas "Buffy" utilizó un espacio similar para referirse a una enfermedad cerebral progresiva sin cura que conmovió a todos.

La enfermedad de Tomás Leiva

En esta ocasión, Leiva mencionó: "Tengo glaucoma en ambos ojos, en particular en el izquierdo". Acto seguido, detalló que ya tenía cierta noción de aquello, por su mamá.

El panelista señaló que "es una presión en el nervio óptico, en el nervio ocular, que va haciendo una excavación en el nervio hasta que lo corta y quedas ciego. Es en ambos, pero tengo una pronunciación más importante en el izquierdo que en el derecho".

Además, indicó que debe esperar seis meses para que los doctores le entreguen los exámenes definitivos: "El problema es que a mí se me manifestó más temprano que a mi mamá. Mi vieja va a tener una ceguera a los 70 años. Para mí va a ser 15 años antes, pero no tiene vuelta".

Agregó que "lo chistoso del glaucoma es que yo veo bien, pero pasa que empiezas a perder visión periférica y ves por un hoyito chico, pero ves la raja".

