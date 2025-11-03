Las tiernas postales del hijo de Diana Bolocco con su polola: "Octubre lleno de lindos momentos"

03 nov. 2025 - 15:33 hrs.

Pedro Cisternas, hijo de Diana Bolocco, se ha convertido en todo un influencer. En sus redes sociales, el joven realiza publicaciones sobre salud y bienestar, los que reúnen miles de visitas.

Pero no solo está enfocado en el trabajo, ya que también se da el tiempo de nutrir su vida personal. Ahora, el hijo de la célebre animadora posó en tiernas fotografías con su polola, que también es conocida en internet.

Las tiernas postales de Pedro Cisternas y su polola

Por medio de su cuenta de Instagram, Rafaela Vieira compartió un compilado de imágenes sobre cómo fue su octubre, en las que apareció bien acompañada por el ingeniero.

"Octubre lleno de lindos momentos", manifestó la joven, que también trabaja con sus redes sociales, en las que acumula miles de seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rafa (@__rafavieira__)

Vieira suele publicar contenido relacionado con bienestar y empoderamiento, algo similar a lo que hace Cisternas, lo que la ha llevado a hacerse conocida en ambos rubros.

Pero no es la primera vez que los dos posan para las redes sociales, ya que la propia influencer compartió hace unas semanas un resumen de septiembre, en el que también estaba junto al deportista.

