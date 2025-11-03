Sabrina Sosa impacta al revelar complicación tras dar a luz a su segundo hijo: "Las dos veces me ha pasado lo mismo"

03 nov. 2025 - 12:51 hrs.

Sabrina Sosa conmovió a las redes sociales al anunciar hace unos días que ella y el futbolista chileno, Joaquín Montecinos, fueron padres de Gio. Este es el segundo hijo de la modelo argentina, quien más tarde confirmó que tuvo una complicación tras haber dado a luz, algo que ya le había ocurrido anteriormente con Gaspar, su otro retoño.

La complicación que reveló Sabrina Sosa

Por medio de su cuenta de Instagram, Sosa señaló que "las dos veces me ha pasado lo mismo: tener hijos pequeñitos que no se logran agarrar a mi pezón".

"Mi pezón no es tan grande, al menos no para mí, si tal vez se me marca, y tengo tanta, pero tanta leche, la otra vez en una extracción me saqué 180 ml el día 5. Y como no toma toda esa cantidad de leche, entonces nunca me vacía", sostuvo.

Sabrina detalló: "Empecé a sacarme con extractor y cada vez era más, más y más, porque no lo hice asesorada previamente, lo hice como pude. Y me pasa eso, me pasó eso con Gaspi, que logró tomar directo al mes recién. Pero ahora él se agarra, solo que no siempre".

Sabrina Sosa y Joaquín Montecinos con su hijo / Instagram

Fuera de aquello, el parto resultó sin problemas y los días posteriores, al parecer, han sido tranquilos para la pareja, que disfruta esta nueva etapa en sus vidas.

