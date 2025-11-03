Sabrina Sosa impacta al revelar complicación tras dar a luz a su segundo hijo: "Las dos veces me ha pasado lo mismo"
- Por Diego Alonzo
Sabrina Sosa conmovió a las redes sociales al anunciar hace unos días que ella y el futbolista chileno, Joaquín Montecinos, fueron padres de Gio. Este es el segundo hijo de la modelo argentina, quien más tarde confirmó que tuvo una complicación tras haber dado a luz, algo que ya le había ocurrido anteriormente con Gaspar, su otro retoño.
La complicación que reveló Sabrina Sosa
Por medio de su cuenta de Instagram, Sosa señaló que "las dos veces me ha pasado lo mismo: tener hijos pequeñitos que no se logran agarrar a mi pezón".
"Mi pezón no es tan grande, al menos no para mí, si tal vez se me marca, y tengo tanta, pero tanta leche, la otra vez en una extracción me saqué 180 ml el día 5. Y como no toma toda esa cantidad de leche, entonces nunca me vacía", sostuvo.Ir a la siguiente nota
Sabrina detalló: "Empecé a sacarme con extractor y cada vez era más, más y más, porque no lo hice asesorada previamente, lo hice como pude. Y me pasa eso, me pasó eso con Gaspi, que logró tomar directo al mes recién. Pero ahora él se agarra, solo que no siempre".
Fuera de aquello, el parto resultó sin problemas y los días posteriores, al parecer, han sido tranquilos para la pareja, que disfruta esta nueva etapa en sus vidas.
Leer más de
Notas relacionadas
- Usa bastones y está sin Pangal: Meli Noto cuenta cómo han sido sus últimos días en el Cajón del Maipo
- Solo algunas lograron avanzar: ¿Cómo le fue a Maca Maira, la hermana de Fran Maira en la semifinal del Miss Mundo Chile?
- Lisandra Silva causa polémica tras vender coche usado por su hija a más de $500 mil