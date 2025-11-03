Hijo de Álvaro Scaramelli se luce como deportista en Europa: Es jugador de importante equipo en Grecia

03 nov. 2025 - 14:09 hrs.

Luciano Scaramelli, hijo del cantante Álvaro Scaramelli, a sus actuales 23 años se ha consolidado como uno de los nombres más prometedores del balonmano chileno en el extranjero. El punta de la selección nacional, conocido por su talento y constancia, ha vivido un 2025 colmado de triunfos.

En enero disputó su segundo mundial adulto con la camiseta de los “Guerreros”, en agosto levantó el título de la liga italiana junto al Pallamano Conversano y en septiembre firmó por el Olympiakos de Grecia, uno de los clubes más importantes del continente.

Un exitoso presente en Europa

En conversación con el diario As, el jugador reconoció que su camino no ha sido fácil. “Es superdifícil entrar al mercado europeo, ya que, por ejemplo, en Italia hay cupo extranjero, entonces los que llegan de afuera tienen que rendir sí o sí. Haber logrado esto es algo que me enorgullece mucho y creo que le hace bien al balonmano nacional”, comentó.

Scaramelli dejó Chile a los 15 años para perseguir su sueño. Según contó, su familia fue fundamental en aquella decisión: “Ellos me apoyaron desde el principio porque vieron que era algo que me apasionaba mucho. Desde que me inicié me puse como meta llegar aquí y empecé a luchar desde muy chico”, relató.

Sus primeros días en Europa fueron una mezcla de felicidad y dificultad. “Fue hermoso ver cómo se vive el balonmano acá, pero con el tiempo uno va viendo la realidad de Chile y la empieza a pasar mal, porque la diferencia es enorme”, explicó. En su llegada contó con el apoyo del técnico chileno Patricio Martínez, quien lo recibió en Hungría y lo ayudó a establecer contactos para seguir su carrera en España, donde además pudo continuar con sus estudios.

El 2025, Scaramelli fue una de las figuras del Pallamano Conversano en la obtención del “Scudetto”. “Fue una temporada linda y complicada, porque era mi segundo año y ya estaba más consolidado. Conversano es una ciudad que vive el balonmano, y lograr el título fue muy especial porque mi familia pudo verlo en cancha. Ganar un campeonato europeo es algo que nunca pensé que lograría”, recordó.

Su más reciente desafío lo enfrenta en Grecia, donde defiende los colores del Olympiakos. “Recibí la oferta y no lo pensé mucho porque es un club muy grande. Aquí tienen de todo y el proyecto es ambicioso”, señaló. Sobre su adaptación, contó que el idioma no ha sido un problema: “En el equipo hay compañeros de varios lugares del mundo, así que hablamos en inglés, y el entrenador es italiano, así que también puedo comunicarme con él en ese idioma”.

Respecto a su rol en la selección chilena, Scaramelli se refirió a las palabras del experimentado Erwin Feuchtmann, quien lo mencionó como uno de los jugadores llamados a liderar el futuro del equipo nacional. “Ese es el mensaje que nos han dado los más veteranos: que debemos destacar a nivel de clubes para llegar bien a la Selección. Me lo tomo como un lindo desafío, tengo que aprovechar mis oportunidades tanto en mi club como en la Roja”, afirmó.

Fuera de la cancha, Luciano tiene una conexión especial con la música. Hijo del reconocido cantante Álvaro Scaramelli, el jugador reconoce que ese mundo siempre estuvo presente en su vida, aunque sin convertirse en su principal pasión.

“Desde chico lo he visto cantar y tocar, pero nunca tuve esa vocación. Durante la pandemia empecé a tocar guitarra, y me ayudó mucho en mi día a día”, contó. Incluso se ha presentado en vivo junto a su padre: “No me dio vergüenza, porque lo hago por gusto. Al final es algo que disfruto y no me genera presión, ya que no es mi profesión”.

