Actores, animadores y rostros de la farándula: Los famosos que buscan ser diputados en las próximas elecciones parlamentarias

03 nov. 2025 - 13:38 hrs.

Rostros del espectáculo, el deporte y la televisión intentarán dar el salto a la política en las próximas elecciones parlamentarias, programadas para el domingo 16 de noviembre. Varios de ellos buscarán un cupo en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Los partidos políticos, conscientes del peso del reconocimiento público, han vuelto a incluir figuras mediáticas en sus listas con el objetivo de reforzar sus campañas y atraer votantes. Esta estrategia no está exenta de polémica, ya que en más de una ocasión se ha cuestionado la preparación de algunos de estos aspirantes para ocupar un cargo legislativo.

Desde las artes escénicas

No resulta una sorpresa que figuras del mundo de la actuación decidan probar suerte en el ámbito político. En estos comicios no será la excepción: varios actores y actrices pasarán de brillar en teleseries y producciones cinematográficas a protagonizar campañas electorales. En la lista destacan:

Felipe Ríos (PL) - Distrito 7, Valparaíso

Ariel Mateluna (AH) - Distrito 9, Región Metropolitana

Juan Pablo Sáez (D) - Distrito 10, Región Metropolitana

Sandra Solimano (IND/D) - Distrito 10, Región Metropolitana

Li Fridman (PS) - Distrito 12, Región Metropolitana

De la pantalla chica a la política

Algo similar ocurre con figuras de la televisión, que provienen tanto de formatos más serios como de programas de telerrealidad que marcaron época. Entre quienes buscan abrirse paso en la política, se encuentran:

Carola Julio (EVO) - Distrito 6, Valparaíso

Marlén Olivari (IND/Evópoli) - Distrito 7, Valparaíso

Hotuiti Teao (IND/UDI) - Distrito 7, Valparaíso

Gonzalo Egas (D) - Distrito 8, Región Metropolitana

Juan Carlos "Pollo" Valdivia (IND/DC) - Distrito 8, Región Metropolitana

Felipe Vial (PL) - Distrito 9,

Macarena Venegas (IND/Evópoli) - Distrito 13, Región Metropolitana

Pablo Herrera (RN) - Distrito 14, Región Metropolitana

Patricio Laguna (D) - Distrito 15, Región de O'Higgins

Desde el ámbito de la medicina, aunque con una fuerte presencia en los medios, destacan dos nombres. Por un lado, la doctora Carolina Herrera (PS), especialista en medicina respiratoria, quien se postula por el Distrito 15; y por otro, la doctora María Luisa Cordero (RN), médica cirujana y psiquiatra, que buscará la reelección por el Distrito 10.

Vinculados al deporte

En el rubro deportivo destacan el entrenador de fútbol Jorge "Peineta" Garcés (IND/Evópoli), quien competirá por el Distrito 7, y la exatleta Érika Olivera (D), que buscará un cupo en el Distrito 9.

Todo sobre Famosos chilenos