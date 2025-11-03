Gary Medel se tapó el tatuaje que estaba dedicado a su exesposa: Este fue el resultado

03 nov. 2025 - 14:47 hrs.

Gary Medel no estuvo presente en el partido del domingo entre Universidad Católica y O'Higgins, debido a la expulsión que sufrió en el encuentro contra Universidad de Chile en el Clásico Universitario pasado.

Pese a estar alejado de la cancha, igualmente hizo noticia en las últimas horas, pero por algo personal: una intervención que se hizo en su cuerpo y que llamó la atención.

El nuevo tatuaje de Gary Medel y su explicación

A través de un video publicado en Instagram por el tatuador Patricio Alvarado, el futbolista mostró el antes y el después de su pierna derecha que llevaba el tatuaje del rostro de su exeposa, Cristina Morales.

La idea del jugador fue taparse el tatuaje con uno nuevo: el "Pitbull" logró que se viera en primer plano una imagen doble de Spiderman y Venom.

Con esto, el tatuaje de Morales quedó en el pasado y ahora Medel luce un aspecto totalmente renovado con las imágenes de los dos personajes del cómic y la película.

"Siempre es un gusto verte mi perro. Muchas gracias por siempre volver", destacó Alvarado en la publicación, después de atender al histórico jugador de La Roja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Patricio Alvarado (@hs_tatuajes)

Todo sobre Famosos chilenos