Sebastián "Lindorfo" Jiménez ingresa a un nuevo negocio enfocado en los gatos: ¿De qué se trata?

El médico veterinario Sebastián "Lindorfo" Jiménez, ampliamente reconocido por su participación en diversos programas de televisión como "La Ley de la Selva", emprendió un nuevo rumbo en el mundo de los negocios, ligado con el cuidado y el bienestar animal.

Esto porque Lindorfo anunció su incorporación a Moonrock, una nueva arena sanitaria para gatos desarrollada en Chile a partir de algas fósiles, un material natural que promete ser más absorbente, liviano y ecológico que las opciones tradicionales disponibles en el mercado.

Moonrock fue fundada por los empresarios Jorge Lyon, Francisco Benaprés y Roberto Valech, todos con experiencia en el mundo del retail y la publicidad, informa Diario Financiero.

Un lucrativo negocio en alza

Con este negocio, los empresarios pretenden ofrecer una alternativa sustentable que no solo mejore la experiencia de limpieza de los dueños de gatos, sino que además reduzca el impacto ambiental asociado al uso de arenas comunes, muchas de las cuales se elaboran con materiales de extracción intensiva.

Lindorfo promocionando su arena

En su nuevo rol, Jiménez no solo será la imagen oficial de Moonrock, sino que también participará activamente en la promoción y difusión de sus propiedades, aportando su visión profesional sobre los beneficios de esta alternativa más natural y sustentable.

En Chile, el mercado de productos para mascotas ha mostrado un crecimiento sostenido durante la última década. Según datos del sector, el negocio mueve cerca de mil cuatrocientos millones de dólares anuales, con una fuerte presencia de marcas nacionales e internacionales, como Purina y Master Cat.

