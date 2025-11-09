Será su cuarto matrimonio: Cristian Castro dio a conocer fecha y lugar de su boda con su novia argentina

09 nov. 2025 - 00:10 hrs.

El cantante mexicano Cristian Castro reveló que contraerá matrimonio por cuarta vez en su vida, pero esta vez con la argentina Mariela Sánchez, con quien mantiene una relación desde fines de 2023.

Así lo dio a conocer el artista durante una entrevista, en la que también reveló la fecha y el lugar en que se realizará el evento.

¿Cuándo y dónde será el cuarto matrimonio de Cristian Castro?

"Ya fijamos la fecha, será el 2 de febrero en Villa Carlos Paz", contó Cristian, especificando que la boda se celebrará en la ciudad de Córdoba.

Cabe recordar que el intérprete de éxitos como "Por amarte así" y "Yo quería" está en una relación amorosa con Mariela Sánchez, su novia argentina desde diciembre del 2023.

Cristian Castro y su novia Mariela Sánchez / Instagram

Desde entonces, el mexicano, de 50 años, y la empresaria inmobiliaria, de 43 años, han mantenido un vínculo que ha tenido altos y bajos, pues en 2024 habrían estado separados, pero luego retomaron su noviazgo.

Anteriormente, Cristian había estado casado en tres ocasiones, su primer matrimonio fue en 2003 con Gabriela Bo, pero en 2004 se separaron y el artista luego se casó con Valeria Liberman, con quien estuvo hasta 2009, mientras que su última boda fue en 2017 con Carol Victoria Urbán, relación que se mantuvo hasta el 2018.

Finalmente, Castro detalló que, "estamos en la onda religiosa, aprendiéndonos bien el credo, esta re difícil, pero haciendo buena letra con Mariela, tratando de cumplir como novio, aunque todos piensen que soy medio mal novio".

