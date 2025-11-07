La reacción de Rauw Alejandro a supuestas indirectas de Rosalía en su nuevo disco

07 nov. 2025 - 19:30 hrs.

Rauw Alejandro y Rosalía fueron durante años una de las parejas más visibles de la música en español. Su relación avanzó desde la colaboración artística al compromiso sentimental, lo que mantuvo a ambos en el centro de atención Por eso, cuando anunciaron su separación en medio de rumores de matrimonio, la noticia generó amplio impacto y abrió paso a múltiples especulaciones.

Con el tiempo han surgido distintas versiones sobre lo que pudo ocurrir entre ellos, aunque ninguna ha sido ratificada por sus protagonistas, quienes ya rehicieron sus vidas amorosas. Mientras él estaría con Paloma Mami, ella se encontraría soltera, aunque, tuvo un breve romance con el actor Jeremy Allen White.

Lo único a que los más curiosos han podido echar mano para saber el motivo de la ruptura, ha sido analizando lo que los dos han dicho públicamente, ya sea a través de entrevistas, mensajes en redes sociales o referencias en sus canciones posteriores a la ruptura, siendo esto último tierra fértil para especulaciones.

¿Rosalía le dedica tema a Rauw Alejandro?

Rosalía estrenó su álbum Lux, dentro del cual destaca "La perla", tema interpretado junto a Yahritza. La letra llamó la atención por frases como “Playboy, un campeón gasta el dinero que tiene y también el que no” o “la decepción local, rompecorazones nacional”. Esos versos hicieron que muchos usuarios relacionaran el contenido con episodios de sus antiguas relaciones, especialmente con Rauw Alejandro.

A partir de la circulación de la canción, comenzaron a aparecer comentarios en redes que apuntaban a que el tema era, en parte, un mensaje indirecto hacia el cantante puertorriqueño.

Rauw Alejandro reaccionó y dejó un mensaje en su cuenta de X, en donde escribió: “No confundan los protagonistas, esa película pasó hace rato”, frase que despertó varias lecturas.

no confundan los protagonistas… ??

esa pelicula paso hace rato ??‍????‍????‍?? — RAÚL (@rauwalejandro) November 7, 2025

La duda sobre quién es realmente el destinatario de "La perla" quedó instalada entre los seguidores de ambos artistas. Aunque Rosalía no ha hecho comentarios adicionales y Rauw solo emitió esa frase, el intercambio volvió a situarlos en la conversación pública, mostrando que, pese al fin de la relación, cualquier referencia artística puede reavivar el interés de conocer la verdad.

Todo sobre Famosos