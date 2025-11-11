Fallece Sally Kirkland, destacada actriz ganadora del Globo de Oro y nominada al Óscar por la película "Anna"

11 nov. 2025 - 15:29 hrs.

La destacada actriz estadounidense Sally Kirkland, nominada al Óscar por su brillante interpretación en la película "Anna" de 1987, falleció la madrugada de este martes 11 de noviembre en Palm Springs, California, a los 84 años.

Durante el lunes, medios internacionales informaron que Sally Kirkland había sido ingresada a un centro de cuidados paliativos, luego de ser diagnosticada con demencia. Su estado de salud se había agravado tras sufrir un accidente doméstico que le provocó múltiples fracturas en el cuello, la muñeca y la cadera.

En medio de este difícil panorama, se organizó una campaña en GoFundMe para recaudar fondos, ya que la artista contrajo infecciones y los gastos médicos superaban ampliamente la cobertura de su seguro. A ello se sumaban los problemas económicos que arrastraba desde hace varios años.

"Si bien Sally ha tenido una exitosa carrera como actriz, debido al mal consejo de un asesor financiero y gestor de negocios en 2007, durante la crisis bursátil, perdió la mayor parte de sus inversiones y el dinero que ganó durante el apogeo de su carrera (1988-1998)", señala el llamado.

Kirkland acumuló más de 250 créditos en cine y televisión a lo largo de su destacada trayectoria. Obtuvo un Globo de Oro por la película "Anna", lo que la consolidó como una figura femenina talentosa y de carácter.

Entre sus trabajos más recordados se encuentran "El Golpe", "Bruce Almighty" y "JFK", además de sus participaciones en series icónicas como "Charlie’s Angels", "The Nanny" y "Felicity".

Fuera de la actuación, Kirkland sobresalía por su espíritu vanguardista: en sus inicios formó parte de la escena avant-garde neoyorquina, fue una de las "13 Most Beautiful Women" de Andy Warhol en 1964 y protagonizó la primera escena desnuda de una actriz en Broadway en 1968.

