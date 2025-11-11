Muere la actriz Maricarmen Vela, conocida por haber interpretado a la tía de Paty en "El Chavo del 8"

11 nov. 2025 - 12:35 hrs.

El mundo del espectáculo en México lamenta la partida de Maricarmen Vela, reconocida actriz que formó parte de una de las series más queridas de la televisión latinoamericana: "El Chavo del 8". La intérprete falleció a los 87 años, según confirmó la Asociación Nacional de Actores (ANDA) a través de sus redes sociales.

“La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela”, expresó la organización, agregando: “Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz”.

No fue la única tía de Paty de "El Chavo del 8"

Maricarmen Vela tuvo una destacada trayectoria tanto en televisión como en el cine mexicano, pero fue su participación en El Chavo del 8 la que la hizo inolvidable para el público. En 1987 interpretó a la tía de Paty, uno de los personajes más tiernos y recordados de la vecindad creada por Roberto Gómez Bolaños.

A lo largo de su carrera también participó en programas y producciones como "Dos Locos en Escena", escrita por el propio “Chespirito", y en tiempos más recientes en "La Rosa de Guadalupe" demostrando su versatilidad y permanencia en la industria con diferentes papeles en la serie de unitarios.

Maricarmen Vela

El personaje de Paty y su entorno, dentro del universo de "El Chavo del 8", tuvo diversas versiones a lo largo de los años. La tía Gloria fue interpretada por cuatro actrices distintas: Maribel Fernández en 1972, Olivia Leyva en 1975, Regina Torné en 1978 y finalmente Maricarmen Vela en 1987.

Olivia Leyva, fallecida en 2019, es recordada especialmente por la simpatía y complicidad que mostró con Don Ramón (Ramón Valdés). Ahora, con la partida de Maricarmen Vela, los fanáticos del programa despiden a otra de las figuras que formaron parte del entrañable elenco de la serie, que se encuentra disponible en Netflix.

Todo sobre Famosos