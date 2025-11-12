Paris Jackson revela brutal secuela en su nariz producto del consumo de drogas: "Tengo el tabique perforado"

12 nov. 2025 - 16:27 hrs.

Paris Jackson, hija del fallecido cantante Michael Jackson, atravesó una etapa marcada por las adicciones que la llevó a tocar fondo. Aunque lleva cinco años alejada del consumo, las secuelas de ese difícil periodo aún la acompañan.

Prueba de ello es el video que recientemente se viralizó en redes sociales, donde la joven de 27 años muestra las consecuencias físicas que le dejó su pasado. En las imágenes, Paris toma su teléfono, enciende la linterna y apunta hacia su nariz, revelando un orificio en su tabique nasal producto del consumo de drogas.

Paris Jackson revela brutal secuela en su nariz producto del consumo de drogas

"Tengo un silbido muy fuerte cuando respiro por la nariz. Me pasa porque tengo lo que se llama un tabique perforado. Es por lo que ustedes creen que es. No consuman drogas, chicos. Podría pasar un fideo spaghetti por el agujero", bromeó en un live que realizó en TikTok.

La hija del "Rey del pop" sabe de primera mano lo destructivas que pueden ser las adicciones, pues, como ella misma ha confesado, "casi me arruinan la vida". En ese contexto, aprovechó el video para comunicar una decisión importante: no someterse a una cirugía para reparar el daño nasal.

En la transmisión explicó que convive con este problema desde los 20 años, pero ha optado por no operarse para evitar el riesgo de recaer. Según señaló, los medicamentos que suelen recetarse tras este tipo de intervenciones podrían comprometer su proceso de recuperación y su sobriedad.

En enero pasado, Paris celebró cinco años “libre de todas las drogas y el alcohol”. A través de una publicación en Instagram, compartió un emotivo mensaje en el que expresó su gratitud por haber logrado superar su lucha contra el abuso de sustancias.

"Es porque estoy sobria que hoy puedo sonreír. Es porque estoy sobria que puedo hacer música y tengo la oportunidad de experimentar la alegría de amar a mis perros y gatos. La sobriedad me ha ayudado a sentir mi corazón roto en toda su gloria", manifestó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ?? (@parisjackson)

