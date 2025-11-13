Muere Jorge Lorenzo, actor de la conocida serie argentina "El Marginal"

13 nov. 2025 - 11:16 hrs.

El miércoles se confirmó la muerte de Jorge Lorenzo, actor de la conocida serie "El Marginal", realizada en Argentina y disponible en Netflix. La noticia provocó un profundo pesar en el mundo artístico, que lo despidió honrando su trabajo.

La Asociación Argentina de Actores se encargó de hacer el anuncio: "Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento", señaló la entidad.

¿Qué se sabe sobre su muerte?

Si bien en el comunicado no se detallaron las causas de su fallecimiento, en Argentina hablaron con una amiga del actor de 67 años, llamada Natalia Bocca, quien mencionó que en las últimas semanas había sufrido problemas de salud.

"Estaba internado desde septiembre por un problema cardíaco. Pero luego se fue complicando con un tema respiratorio", detalló.

La participación de Jorge Lorenzo en "El Marginal"

Lorenzo, que ya tenía una carrera en suelo argentino, se hizo mayormente conocido en el continente gracias a su participación en "El Marginal", estrenada en 2016.

En la producción, el actor interpretó a "Capece", un guardia de la cárcel donde transcurría la historia y que se dedicaba a cuidar las espaldas de "Antín" (Gerardo Romano), el mandamás de la prisión.

A la derecha, Jorge Lorenzo interpretando a "Capece" / Redes sociales

Más allá de su presencia en la aclamada serie trasandina, Lorenzo formó parte de varios proyectos televisivos y también de cine y teatro, ganando reconocimiento en este rubro.

Su última aparición televisiva ocurrió en el spin-off de "El Marginal", llamado "En el Barro", donde actuó justamente con "Antín" en más de una escena, generando nostalgia entre los fanáticos.

