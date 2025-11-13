Dua Lipa se despide de Chile con cover de La Ley y una camiseta de Colo Colo regalada por Princesa Alba

13 nov. 2025 - 00:10 hrs.

Dua Lipa conquistó por segunda noche consecutiva a su fanaticada en el Estadio Nacional, ocasión en la que cumplió nuevamente con una de las tradiciones de su Radical Optimism Tour: cantar un cover de algún artista del país que la acoge.

En esta ocasión, la canción escogida por la artista británica fue "El Duelo" de La Ley, una de las bandas más icónicas del rock chileno. Previo al show, el propio Beto Cuevas calificó este hito como un "tremendo honor".

Al igual que ayer, la canción escogida se filtró durante el ensayo previo; sin embargo, esto no fue impedimento para que los fans de la cantante disfrutaran con todo su interpretación.

Camiseta de Colo Colo para Dua Lipa

Sin embargo, uno de los momentos más especiales del paso de la intérprete de "Houdini" por Chile no se dio sobre el escenario, sino que fue tras bambalinas con un especial regalo que le hizo Princesa Alba.

"Misión cumplida", escribió la cantante nacional en la publicación en la que mostró la entrega de una camiseta personalizada de Colo Colo para Dua Lipa, la cual tiene su nombre en la espalda y está llena de brillantes.

"Es maravillosa (...) Está genial", le contestó la británica al agradecerle el regalo a Princesa Alba con un beso y un abrazo.

