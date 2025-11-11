"Una canción que me encanta, pero me rompe el corazón": Así fue el cover de Mon Laferte que cantó Dua Lipa en Chile

11 nov. 2025 - 22:40 hrs.

Como ya es una costumbre de su Radical Optimism Tour, la cantante británica Dua Lipa interpretó una canción de un artista nacional en su primera fecha en Santiago.

En este primer show de su gira en Chile, y tal como se había filtrado en los ensayos, la canción elegida fue la popular "Tu falta de querer" de Mon Laferte.

"Esta noche elegí una canción que me encanta, pero me rompe el corazón cada vez que la escucho. Supongo que ahí está su belleza", dijo la artista antes de interpretar el cover.

Mañana la cantante se presentará nuevamente en el Estadio Nacional, ocasión en la que debería interpretar otra canción de un artista chileno, tal como lo hizo en sus fechas en Argentina.

Durante sus shows en Buenos Aires, Dua Lipa cantó "De música ligera" de Soda Estéreo y "Tu misterioso alguien" de Miranda!, banda que se presentó en Chile el fin de semana recién pasado.

