El emocionante anuncio de Princesa Alba por concierto de Dua Lipa: "El mejor día de la vida"

La artista nacional Princesa Alba fue confirmada como telonera de Dua Lipa, quien presentará sus mayores éxitos desde este martes 11 y miércoles 12 de noviembre en el Estadio Nacional de la Región Metropolitana. La intérprete no guardó su emoción tras enterarse de la noticia y compartió su euforia a través de redes sociales.

Dua Lipa llega al país en el marco de su exitosa gira Radical Optimism Tour, donde Princesa Alba abrirá ambas funciones. La cantante chilena, conocida por éxitos como “Convéncete”, “Nasty” y “Summer Love”, entre otros, teloneará a la artista de talla mundial en esta oportunidad única.

La reacción de Princesa Alba

“Vamos csm, mejor día de la vida”, escribió Princesa Alba en una de sus historias de Instagram, mientras sostenía su teléfono con una mano y cubría su boca con la otra en señal de emoción mientras bailaba al ritmo de “Training Season” de Dua Lipa.

En otra historia, la cantante chilena de música urbana, pop y reggaetón compartió su lista de reproducción creada en Spotify bajo el nombre “Princesa Alba”, mostrando su entusiasmo por el evento próximo.

Lo llamativo fue su foto de perfil en la plataforma de música, donde aparece Dua Lipa vistiendo una camiseta de Colo Colo, aludiendo de forma irónica a “los albos”, lo que generó interés entre sus seguidores.

El anuncio

Si bien las reacciones de la artista nacional se realizaron este martes, desde el lunes la productora DG Medios había confirmado oficialmente la noticia a través de sus canales.

“¡Princesa Alba se suma como Special Guest del Radical Optimism Tour de Dua Lipa en Chile! Nos vemos este 11 y 12 de noviembre en Estadio Nacional”, informaron desde su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter.

