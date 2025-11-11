Periodista Grace Lazcano se convertirá en madre junto a Fernanda Pinilla: "Refuerzo 2026"

11 nov. 2025 - 16:03 hrs.

¡Sigue el baby boom! Este martes, una nueva pareja del mundo del espectáculo y el deporte sorprendió al anunciar que está en la dulce espera. Se trata de la periodista deportiva Grace Lazcano y su esposa, la futbolista de La Roja femenina Fernanda Pinilla.

En un carrusel de fotografías compartido en Instagram, la pareja aparece observando una ecografía. En la siguiente imagen, posan sonrientes ante la cámara, mientras que en otra se puede ver a Fernanda acariciando con dulzura la pancita de embarazo de Grace.

Periodista Grace Lazcano se convertirá en madre junto a Fernanda Pinilla

La jugadora del Club León de México acompañó la publicación con un breve pero significativo mensaje: "Refuerzo 2026", junto al emoji de un pollito rompiendo el cascarón. De inmediato, el post se llenó de comentarios y buenos deseos en esta nueva y emocionante etapa como madres.

Fernanda Pinilla y Grace Lazcano/Instagram

Grace se convertirá en madre junto a Fernanda

Entre las reacciones destacó la del propio Presidente de la República, Gabriel Boric, quien se hizo presente con un "felicitaciones". Otra figura pública que se sumó a los mensajes fue la arquera nacional Christiane "Tiane" Endler, quien escribió: "Felicidades para ambas".

Días antes de dar a conocer la feliz noticia, Grace le dedicó un cariñoso saludo de cumpleaños a Fernanda: "Ya dos cumpleaños por aquí, morena, seis juntas y con la certeza de que este camino no depende del país en el que estemos, sino con la fuerza que nos tomamos la mano en cada paso".

"Admiro tu fortaleza, dedicación, perseverancia, sentido del humor y del amor. Gracias por todo lo que entregas, te mereces todas las cosas bonitas que la vida tiene para tí, mi amor", agregó en el post.

La pareja se casó por el civil en 2022 y un año después celebraron su boda junto a su familia y amigos cercanos.

