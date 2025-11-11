Adelanto de "El Internado": Así será la renuncia de Daniella Campos en medio de acusaciones a Otakin

11 nov. 2025 - 14:26 hrs.

Este martes 11 de noviembre veremos un capítulo imperdible de "El Internado", en el cual se mostrará cómo fue el momento en que la ex Miss Mundo Chile materializará su renuncia al reality, motivada por algunas crisis de salud que vivió dentro del encierro.

En el episodio, Daniella Campos despertará angustiada, y luego de bañarse contará a varios compañeros que se irá del reality. “Ella es así, no es que sea así acá”, comentará Camila Nash. “Sí, es así”, confirmará Luis Sandoval. “Está tratando de llamar tu atención, y lo logró”, le comentará Etienne Bobenrieth a Efrén en la cocina luego de que la polémica periodista haya gritado su decisión, preocupando a todos.

La decisión de Daniella

El actor chileno también aconsejará a Luis Sandoval: “Está enfurecida y se quiere ir. Lo que ella quiere es que vayan todos a decirle ‘¿qué te pasa?’ y ella decir ‘no quiero nada’. Mi consejo es que no vayas, no es tu problema, es problema de ella, es agotador hacer esa labor”.

“No quiero más, no aguanto más, es que no puedo”, dirá Campos descompuesta a Laura Bozzo, quien irá a tratar de convencerla de que se quede. “No quiero que hagas ninguna tontera, amiga. No quiero que me dejes solo, por favor, te lo suplico, piensa bien las cositas. Si tú te vas yo me voy contigo”, le pedirá muy afectado su amigo Luis Sandoval.

“Que se vaya a su casa a descansar, ya, ¿todos los días va a ser así?, ¿todos los días va a chillar y hablar mal?”, comentará Tom Brusse desde la cocina. “Yo pensé que era complicada, carajo, me siento una santa”, opinará Laura Bozzo.

Daniella Campos

Pero Daniella no se irá sin antes tratar de hacer caer a su último enemigo declarado: Otakín. La polémica periodista de farándula le comentará a Furia que el “antiinfluencer” vende a sus amigos y habla mal de ellos: “Está instalando eso. Me dijo ‘no lo conoces realmente’, pero lo que me quiso expresar es que tu actitud estuvo mal porque sabías la enfermedad que tenía y lo que hiciste…”, le contó la trasandina que el enojo de Campos fue por la mención que hizo Otakín en la Asamblea de Fuego.

“Te lo va a decir a ti, sabiendo que te juntas conmigo. No te puedes excusar en una enfermedad por ser una rota de mierda”, dirá afiladamente Otakín.

El momento de la renuncia

Más tarde, Daniella citará a todos sus compañeros en el living y les informará que, oficialmente, renunciará a “El Internado”.

“Me voy. Hay personas que quizás no saben que tuve dos crisis fuertes y hoy pasó un poco lo mismo, entonces yo prefiero priorizar mi salud. No puedo estar hablándole a cada uno lo que me está pasando, unos lo sabían, otros no. Tengo que cuidar mi salud por sobre todas las cosas porque tengo una hija que me está esperando", señaló de entrada.

"Me interesa tener la seguridad de que yo, al menos, a todos, pude haber sido muy dura, que le dije cosas muy duras como a Carla, espero que las reciba de alguna forma para que entienda lo que le quisimos decir varios, no solo yo. Tenía muchas ganas de estar en el reality, creo que lo pasé superbién, les deseo lo mejor de lo mejor. Se pasa bien, se pasa mal, pero hay que ser superfuerte aquí, y a veces en la vida hay que priorizar cosas y hoy me tengo que priorizar a mí”, expresará entre lágrimas.

Luego, se despedirá afectuosamente de sus compañeros, menos de Carla Ochoa, quien se parará después de saber la noticia y se irá a la pieza para acostarse.

Todo sobre El Internado