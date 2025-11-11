La emotiva conversación que tuvo Pangal Andrade con Claudio Valdivia antes de convertirse en papá

11 nov. 2025 - 12:00 hrs.

Claudio Valdivia y Pangal Andrade han forjado una de las grandes amistades que se ha visto en la televisión chilena, vínculo que comenzó en 2012 en el reality 'Año 0' y que se ha extendido por años con la participación de ambos en otros programas de telerrealidad.

Varias veces hablaron sobre el deseo de Pangal de convertirse en padre, lo que finalmente se hizo realidad el pasado 22 de octubre tras el nacimiento de su hija con Melina Noto. Al respecto, Valdivia comentó que tuvo una emotiva conversación con su amigo antes de la llegada de Alanna.

"Le había dicho que era momento de ser padre"

El hermano de Jorge Valdivia explicó que coincidieron nuevamente en 'Ganar o Servir', instancia en la que recordó que Andrade le dijo varias veces que tenía intenciones de formar una familia con Melina.

"En el reality forjamos una linda amistad que se mantiene hasta el día de hoy. Fue papá, felicidades a él. Lo hablamos en su momento, yo le había dicho que era momento de ser padre por un tema de edad y se reía, pero al final lo hizo", contó el exfutbolista en conversación con Glamorama.

Tras el nacimiento de la pequeña, contó que "le mandé un mensaje, obviamente, felicitándolo, deseándole lo mejor y que por supuesto el bebé naciera sanito. No lo he podido ir a ver por un tema de que cuando son recién nacidos lo mejor es el menor contacto posible con la gente".

Claudio Valdivia y Pangal Andrade / Instagram

"Cuando uno tiene esta bendición de Dios, que es ser padre, no nos enseñan, entonces ahora él va a tener que descubrir de qué manera criar y guiar a su hija. Y nada, que lo disfrute, que el tiempo pasa y crecen", añadió.

Por último, destacó que ahora su amigo tendrá que asumir que "los tiempos cambiaron. Hoy día uno es más protector de los niños. Si bien él va a tener (ese lado más salvaje) para enseñarle, también va a tener muchos primos o tíos, pero uno se transforma y protege demasiado".

Todo sobre Famosos chilenos