Una de las grandes atracciones del Cajón del Maipo: Así es Casa Chocolate, el dulce negocio de la familia de Pangal Andrade

Sabido es que la familia de Pangal Andrade es dueña de varios terrenos en el Cajón del Maipo, en la comuna de San José de Maipo, ubicada en el sector sur oriente de la región Metropolitana, donde han desarrollado varios emprendimientos.

Uno de los más conocidos es Casa Chocolate, ubicada en Camino Al Volcán 30288, en el sector de San Alfonso, que tiene casi 10 años de funcionamiento, y se ha convertido en una parada obligada por quienes son amantes del chocolate y sus subproductos, que son ofrecidos en el llamativo recinto.

¿Cómo nació Casa Chocolate?

En 2015, Pangal explicó que la propiedad donde se encuentra la Casa Chocolate fue construida íntegramente por su padre varios años antes de convertirse en el local comercial que es hoy. Su particular arquitectura siempre llamó la atención, al punto de ser apodada la "casa de Hansel y Gretel" o la "casa de chocolate".

"Con mi cuñada, Camila Matta y con mi hermano. Ella siempre le gustó todo lo que hace mi papá, le fascinó y dijo, 'por qué no abrir una tienda'. Siempre habíamos querido abrir una tienda, pero ella fue la que se puso las pilas y se la jugó. Y ahora va a abrir una tienda preciosa", dijo a "SQP" Pangal en el año 2015.

Historia de Pangal en 2017

"Fue un poco un sueño mío de haber empezado un café con una tienda, siempre fue esa mi idea. Por otro lado, estaba la familia de Pangal, Sergio (padre de Pangal), cuando empezó esta casa, siempre fue también como un poco un sueño de que en algún minuto fuera una tienda, pero nunca hubo nadie que le llevara a cabo este sueño", expresó Camila en la misma conversación.

Pangal y su hermano Lorenzo son socios en Casa Chocolate, que en un comienzo solo partió vendiendo algunas variedades de chocolate, pero que con el paso de los años fue incorporando más productos en la oferta, teniendo ahora en vitrina, helados, pasteles, mermeladas, churros, bebidas calientes, entre otros.

A través de su cuenta de Instagram, Lorenzo ha mostrado cómo la empresa ha ido creciendo, involucrándose él directamente en la producción de los productos que se pueden encontrar en la tienda, que en fines de semana goza de alta demanda.

¿Planes de expansión?

En septiembre de 2024, Pangal Andrade fue consultado por Meganoticias.cl sobre el futuro de la chocolatería. En esa ocasión, el exchico reality comentó: "La estamos agrandando cada vez más, se está expandiendo, así que vamos bien."

Respecto a la posibilidad de llevar el negocio a la capital, Pangal reveló un detalle hasta entonces desconocido: ya lo habían intentado en 2023, aunque sin éxito. "El año pasado lo intentamos, pero todo pasa por algo. No se logró, pero, insisto, todo pasa por algo", añadió.

De todas formas, este traspié no ha disminuido su entusiasmo por abrir un punto de venta en un lugar más céntrico de Santiago, ya que dejó en claro que, junto a su familia, "queremos expandirnos" con Casa Chocolate y así llegar a un público más amplio.

