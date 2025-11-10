La reflexión de Pangal Andrade tras participar en el Mundial de Kayak: "Los sueños no se acaban por un error"

10 nov. 2025 - 12:09 hrs.

Pangal Andrade debió ausentarse por unos días de su hogar en el Cajón del Maipo, donde se encuentra Melina Noto y su hija recién nacida, Alanna, descansando en medio de la naturaleza.

Lo anterior es porque el deportista tuvo que acudir a Argentina para formar parte del Mundial de Kayak, una competencia en la que estuvo acompañado de su primo, Pedro Astorga.

Pese al gran nivel demostrado por el equipo chileno, perdió. En todo caso, Pangal quedó conforme y se dio el tiempo para una reflexión en sus redes sociales.

La reflexión de Pangal Andrade

A través de sus historias de Instagram, el chico reality expresó que "los sueños no se acaban por un error en competencia... se fortalecen, se aprende y se entrena con más ganas para volver más fuerte".

Por otro lado, Pedro Astorga compartió una serie de imágenes junto a Pangal, en las que también aprovechó de entregar un mensaje a quienes estuvieron apoyándolos.

Pangal y su equipo en el Mundial de Kayak / Instagram

"El deporte es así, a veces trae alegrías y otras veces tristeza, hoy nos tocó sufrir. Meses de entrenamiento y sacrificios, pero no cambiaría nada. ¡Perdedores son los que no lo intentan y nosotros lo intentamos! Vamos Chile", indicó.

