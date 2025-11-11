Influencer chilena denuncia ser víctima de acoso y asegura que teme por su vida: "Ha intentado subir dos veces a mi domicilio"

11 nov. 2025 - 11:13 hrs.

La influencer chilena Francisca Órdenes denunció en redes sociales una delicada situación, revelando que desde hace semanas es víctima de acoso por parte de un hombre que ha intentado ingresar a su domicilio en dos ocasiones.

Este lunes, la creadora de contenido deportivo compartió en su cuenta de Instagram un estremecedor relato, señalando desde el inicio que "no es típico en mí compartir este tipo de cosas, es más, nunca he hecho una funa, pero siento la necesidad de hacerlo por seguridad y también por consciencia".

Influencer chilena denuncia ser víctima de acoso y asegura que teme por su vida

Luego, la joven detalló que "una persona a la que no conozco ha intentado subir dos veces a mi domicilio, presentándose ante el conserje como 'mi amigo'". Sin embargo, aclaró que esta información es completamente falsa y que desconoce las verdaderas intenciones del individuo.

Lejos de quedar en un solo episodio, la situación volvió a repetirse poco después. "Esta vez fue aún más insistente. Cuando el conserje le pidió que me llamara, él respondió que justo le habían robado el celular afuera (una excusa que claramente no tiene sentido, porque esa persona no tiene mi número ni ha tenido contacto conmigo)", explicó Francisca.

Francisca Órdenes/Instagram.

Estos inquietantes hechos la llevaron a recordar un misterioso obsequio que recibió tiempo atrás y al que no le prestó atención: "Recibí flores anónimas y aunque en ese momento lo tomé como un gesto sin importancia, ahora todo me tinca que está conectado".

Con estos antecedentes, Francisca tomó la drástica decisión de mudarse del edificio e interponer una denuncia ante Carabineros, asegurando que "el caso ya fue derivado a Fiscalía, y esto siguiendo todos los pasos legales correspondientes". Sin embargo, reconoció su preocupación ante la posibilidad de que no se adopten medidas efectivas: "La justicia en Chile funciona mal y no tenemos resguardo las mujeres".

"No quiero vivir con miedo, pero por primera vez en mi vida siento temor real de ser víctima de un delito o de que atenten contra mi integridad física, la persona iba con una mochila, (¿qué llevaba en ella? Ni idea, déjelo a su imaginación, contextualizando en cómo está el país de peligroso hoy) y tapado con un jockey", manifestó.

Junto a su testimonio, compartió una serie de imágenes captadas por cámaras de seguridad, donde se ve al sujeto involucrado. "Si alguien reconoce a esta persona que me dé aviso de inmediato, yo y mi familia estamos realmente asustados. Nadie debería sentirse inseguro en su propia casa y menos estar sufriendo este tipo de incertidumbre y acoso", escribió.

La denuncia llegó hasta el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, desde donde le respondieron en los comentarios informándole que le habían enviado un mensaje para ponerse en contacto con ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fran Órdenes (@fran0rdenes)

