Daniel Valenzuela y Paloma Aliaga se juntaron para celebrar importante logro de Eloísa, la hija mayor de ambos

11 nov. 2025 - 08:45 hrs.

Daniel Valenzuela y Paloma Aliaga, quienes se encuentran separados hace más de 10 años, vivieron un emotivo hito familiar al celebrar la graduación escolar de su hija mayor, Eloísa, quien acaba de egresar de cuarto medio.

Recordemos que ambos fueron uno de los matrimonios más icónicos del mundo de la farándula, al punto que Daniel le debe su apodo, "Palomo" a quien fuera su esposa. Todo se derrumbó por el 2012, cuando ella comenzó una relación con quien era su cuñado, Cristóbal Valenzuela, hoy su actual marido.

Daniel y Paloma juntos

Ambos padres acompañaron a la joven en la ceremonia, compartiendo con profesores y compañeros en un ambiente de orgullo y emoción. Alondra no asistió, puesto que continúa su intercambio artístico y estudiantil en Canadá, el cual termina a inicios del 2026.

A través de redes sociales, el comunicador dedicó sentidas palabras a Eloísa, destacando su crecimiento personal y académico: “Emoción, Luz, Orgullo: eso es ELO. ¡Eso es lo que tú eres! Hoy terminas una etapa que nos llena de orgullo por todo lo que has conseguido y emoción de ver en quién te has convertido.

Paloma y Daniel juntos

"Una mujer joven, dulce, empática, comprensiva, cariñosa y podría seguir infinitamente”, escribió junto a una serie de fotografías de la joven.

En su mensaje, Daniel Valenzuela también se refirió al nuevo ciclo que comienza para su hija, quien pronto ingresará a la educación superior. “Lo nuevo que se viene en tu vida quizás contempla desafíos aún mayores, pero tú eres muy capaz de sobrellevar todo con tu esfuerzo y forma de vivir. Y si el camino se pone difícil, sabes que siempre cuentas con toda tu familia que te ama”, expresó con emoción.

Finalmente, el animador cerró su mensaje con una frase llena de cariño: “Sigue brillando porque bien sabes que tú tienes esa capacidad hermosa de convertir lo cotidiano en extraordinario. Me siento tremendamente orgulloso de ti y te amo sin fin”.

