Hijo de Delfina Guzmán actualiza su estado de salud: "No puede caminar"

10 nov. 2025 - 21:45 hrs.

Joaquín Eyzaguirre, uno de los hijos de la conocida actriz chilena Delfina Guzmán, reveló este lunes nuevos detalles del estado de salud de su madre, quien a sus 97 años enfrenta una importante dificultad de movilidad.

"No puede caminar"

Eyzaguirre actualizó el estado de salud de la icónica actriz en el programa "El Medio Día", luego de que hace unas semanas se difundiera una imagen de ella en silla de ruedas y con un tanque de oxígeno.

"Mi mamá de la cabeza te diría que está bastante bien. De hecho, está fascinada con el Origen de las Especies (de Charles Darwin), sorprendente", explicó su hijo.

Sin embargo, sinceró que se encuentra en silla de ruedas porque "no puede caminar, no puede. Y eso le hace mucho daño a ella, a su alma".

Cabe recordar que, pese a su estado de salud, Guzmán en el último tiempo ha participado en algunos proyectos teatrales desde su silla de ruedas.

De paso, Eyzaguirre aprovechó de promocionar un documental de su madre llamado "Delfina: cállese, apúrese y no se luzca", en el que él mismo participa como productor ejecutivo. El filme cuenta la vida y obra de la reconocida actriz y estará en cines desde el 27 de septiembre.