A más de 13 años de su último video: Recordado youtuber MarkBiem reaparece y explica por qué dejó de subir contenido

Hace más de una década, antes de que TikTok dominara el mundo digital, una generación de jóvenes youtubers se ganó el cariño del público con su humor irreverente y sketches caseros que retrataban con ingenio las situaciones más cotidianas.

Entre esos nombres destaca Adrián Bejarano Miranda, conocido como MarkBiem. Su canal, lanzado en 2012, creció con rapidez, pero al poco tiempo el creador de contenido se alejó de YouTube, dejando atrás una comunidad que aún recuerda sus videos.

Recordado youtuber MarkBiem reaparece y explica por qué dejó de subir contenido

Sin embargo, este domingo Bejarano reapareció en el pódcast de "Ni Tan Zorrón", donde Diego Jerez le consultó directamente sobre las razones de su distanciamiento de las redes sociales. Actualmente, el exyoutuber mantiene un bajo perfil, e incluso sus cuentas son privadas.

Adrián bromeó diciendo en un principio que se le había "olvidado la clave", pero luego reconoció que en realidad la exposición pública fue el motivo. "Me estaba afectando mucho de forma interna. Era demasiado abrumador la cantidad de gente que se estaba acumulando a verte", confesó.

El antes y después de MarkBiem

"Adoro tanto estar en paz, estar tranquilo, estar piolita, que se me hacía incontrolable en algunos puntos (…) Quería almorzar con mi mamá en un restaurante tranquilo, piolita, y aun así tenía gente que me conocía, me venían a interrumpir", destacó, recordando que solían pedirle fotos o saludos.

Además, señaló que en más de una ocasión sintió que su privacidad fue invadida: "La pérdida de intimidad con mis familiares o con mi pareja, eran como grabaciones en el Metro, así a escondidas, que te estén mirando caleta de rato o estay en el mall y que te estén siguiendo… era incómodo".

Este tipo de situaciones fueron las que finalmente lo llevaron a tomar una radical decisión. "Entonces dije, 'si no termino esto pronto, solo va a acumularse, solo a ser más. Si es más, también tengo posibilidades, me puedo ir del país, puedo viajar, pero eso no quiero'", explicó.

Por lo tanto, la conclusión fue: "Tengo que hacer cosas para evitar eso mejor y seguir mi vida, la vida que quería en ese tiempo, a cambiar mi vida gracias a esto que hice, por eso dejé YouTube", sentenció.

