Máximo Menem Bolocco revela que vivió experiencia paranormal tras la muerte de su padre: "Quedé paralizado y me puse a llorar"

Máximo Menem Bolocco fue invitado al programa de YouTube "Sin Editar", conducido por Pamela Díaz, donde sorprendió al relatar una experiencia que considera paranormal que vivió tras la muerte de su padre, Carlos Saúl Menem.

El expresidente de Argentina falleció el 14 de febrero de 2021, cuando el mundo aún se encontraba en pandemia. El estudiante de arquitectura, recordó que en septiembre de ese año realizó un viaje a la playa con amigos, donde ocurrió lo impensado.

Máximo Menem Bolocco revela que vivió experiencia paranormal tras la muerte de su padre

"Fuimos a la casa de una amiga de mi amigo. Llegamos, estuvimos en el quincho, abajo, nos quedamos ahí tomando porque había que estar de toque a toque", explicó, remarcando que en ese momento el país se encontraba bajo toque de queda debido a la emergencia sanitaria.

Máximo detalló que alrededor de las tres de la madrugada sus amigos se retiraron con sus respectivas parejas, y que, al estar soltero, él se quedó solo en el lugar, acompañado únicamente por la mascota de la casa, sentado junto a un ventanal con vista al mar.

Máximo Menem Bolocco y Pamela Díaz/Instagram

El detalle del ventanal resultó clave en el relato, pues el joven aseguró que vio a su padre reflejado en el vidrio. "Te juro por mi vida que miro y veo el reflejo, no sé por qué miré para allá. Estaba sonando la música, te juro por mi vida que vi a mi papá ahí", afirmó.

El hijo de Cecilia Bolocco también le aclaró a la "Fiera" que no estaba bajo los efectos de ninguna sustancia. "Solo habíamos tomado, nada raro. Veo esta huea y quedo así como paralizado y me puse a llorar", confesó.

Finalmente, el influencer reflexionó sobre la partida de su padre. "Yo agradezco que él se haya ido, porque lo estaba pasando muy mal, por lo que sé. Estaba enfermo y estaba rodeado de gente que no le sumaba mucho y él lo único que quería era descansar", manifestó.

