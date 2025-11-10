"Mostrándole a mi gordita": La actividad madre-hija que Melina Noto tuvo este fin de semana con su hija Alanna

10 nov. 2025 - 17:33 hrs.

La celebridad Melina Noto se encuentra viviendo sus primeras semanas de maternidad, acompañada de su novio, Pangal Andrade, con quien recibieron a Alanna, una bebé que al momento de nacer midió 50 centímetros y peso 3 kilos con 200 gramos.

A través de redes sociales, Melina ha estado compartiendo lo que ha sido esta nueva experiencia, mostrando fotos y videos tanto de ella como de su hija en esta nueva realidad.

La actividad de Melina con su hija

Durante la tarde de este domingo 9 de noviembre, Melina publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que aparece descansando en el living de la casa que comparte con Pangal, emplazada en medio del Cajón del Maipo, sector de San José de Maipo, al suroriente de la Región Metropolitana.

En la foto, se aprecia a ella luciendo unas calzas café con pantuflas negras, sosteniendo a su hija Alanna en su regazo, quien luce un enterito con un diseño de osos, sobre un fondo blanco.

Lo que ambas están viendo es la televisión, la cual está sintonizando nada más ni nada menos que la serie "Grey's Anatomy", ficción que sigue a un equipo de médicos del hospital ficticio Grey Sloan Memorial, quienes salvan vidas y lidian con sus problemas personales.

Sobre la historia, Melina Noto escribió, "mostrándole a mi gordita buenas series", junto a un emoji de un corazón blanco, dejando de manifiesto así que pretende traspasarle el gusto por esta serie a su retoña.

Historia de Melina Noto

