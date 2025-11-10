"La Rancherita" y relación que tuvo con Arturo Vidal: "Fue un pololeo de verdad, aunque ahora él lo niegue"

10 nov. 2025 - 16:15 hrs.

Es conocido que Carolina Molina, conocida como "La Rancherita" tuvo hace años una relación con Arturo Vidal, sobre la que el volante chileno nunca se ha referido puntualmente, sobre todo, ahora que tiene hijos y nueva pareja.

La cantante habló del vínculo que ambos tuvieron por el año 2007 en el podcast "La Hora de Conversar", y desclasificó detalles que pocos conocían y que terminaron sorprendiendo.

¿Qué dijo "La Rancherita"?

En el programa de YouTube, la figura chilena dijo que "yo creo que voy a tener que pololear en algún minuto con otro faradulero, alguien conocido, porque como ha sido el único pololeo famoso que tuve... y que en ese momento no era tan famoso... si yo cuando pololeé con él (Vidal)".

En ese instante, fue consultada si acaso conoció al entorno de futbolista, indicando que "sí, pues, a todos, yo también presenté a los míos. Si igual fue un pololeo de verdad, aunque ahora él lo niegue".

¿En qué momento lo conoció?

Molina remarcó que conoció a Vidal "cuando yo salí de Mekano. Yo ya había estado en televisión, era rostro de Mekano, estaba en televisión, y justo terminó el programa y después ya vino todo lo que vino después. Pero fue en ese momento, y ya no quiero hablar más de él en realidad".

"La Rancherita" / Instagram

Tras terminar la relación entre ambos, la cantante afirmó que se volvieron a ver: "Después nos encontramos. Años después. En México, de hecho, me fue a buscar. Pero ya después nada más", agregó.

